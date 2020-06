Záchrana vojáků u Dunkerku, která dodala Britům naději. Uplynulo 80 let od operace Dynamo

Uběhlo 80 let od operace Dynamo. Tato záchranné akce měla za druhé světové války za cíl evakuovat spojenecké vojáky do Velké Británie. Z německého obklíčení u francouzského Dunkerku se od 26. května do 4. června nakonec podařilo na ostrovy evakuovat skoro 350 tisíc mužů. Klíčovou roli při tom sehrály tisíce malých plavidel kormidlovaných dobrovolníky. Tehdejší britský premiér Winston Churchill operaci označil za zázrak vysvobození.