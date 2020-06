Po dvou měsících ve funkci oficiální návštěva. „Jánošík 21. století“ Matovič míří do Česka

Po kolapsu dopravy napsal, že kontroly měly být jen namátkové a že některým hlídkám se to trochu vymknulo z rukou. Později ovšem tento příspěvek smazal a za plošné kontroly zkritizoval policejního prezidenta. Šéf slovenské policie v prohlášení naopak uvedl, že policie postupovala v souladu s usnesením vlády.

Téměř okamžitě po nástupu k moci se Matovičovi podařilo v rámci ochranných opatření proti covidu-19 prosadit ve vládní koalici zákaz nedělního prodeje, aby obchodníci mohli využít volný den k dezinfekci prodejen. Tento zákaz by nyní rád prosadil nastálo. Většina Slováků to podle průzkumu veřejného mínění schvaluje, politici i obchodníci ale nejsou v tomto názoru jednotní, vyplývá z jejich prohlášení.

„Najde se dost křesťanů v parlamentu? Mám naději, že to tak bude. Musíme jít krok za krokem,“ napsala 17. května na Facebook poslankyně OĽaNO Anna Záborská z konzervativní Křesťanské unie, která si stěžuje, že křesťanští poslanci nedokázali za 30 let změnit zákon o potratech. Její postoj vyvolal na Slovensku rozporuplné reakce.

Matovič, slovenskými médii přezdívaný „Jánošík 21. století“, si za deset let v politice vybudoval pozici neúnavného kritika údajných korupčních praktik vlády Smeru. Dokázal mediálně zdatně využívat různé symboly, trefná hesla, která ukazoval vytištěná do kamer, a také videa, jimiž přitahoval pozornost k různým kauzám.

Vítězství OĽaNO v březnových parlamentních volbách zajistilo, že většina slovenské společnosti cítila potřebu změny na dlouho stabilní politické scéně ovládané Smerem. Matovič dostal pověření sestavit vládu, což se mu povedlo do dvou týdnů. OĽaNO vytvořilo vládu s konzervativně populistickým hnutím Sme rodina, s ekonomicky liberální SaS a se středově konzervativní stranou Za ľudí exprezidenta Andreje Kisky. Vláda dostala důvěru parlamentu 30. dubna.

Rozchod s SaS

Matovičovu politickou kariéru nastartovaly bezplatné inzertní noviny, které vydávala jeho firma a jež jsou přímo distribuovány do statisíců domácností. Jeho krátké úderné články v těchto novinách tak měly zajištěno velké publikum. Firmu při vstupu do politiky formálně převedl na manželku (stejně jako svůj další nemalý majetek), aniž se ovšem podle tisku na popsaném využívání bezplatných novin něco změnilo.

Po zvolení do parlamentu v roce 2010, tehdy ještě za SaS, řekl, že mu byl nabídnut velký úplatek za to, když jako poslanec vládní strany nepodpoří při hlasování o důvěře vládu. V rozpoutané mediální bouři to posléze označil za vtip jednoho kamaráda.

Už jako poslanec se s SaS rozešel a založil před předčasnými parlamentními volbami roku 2012 vlastní stranu OĽaNO. K těmto volbám přispěl i on se stranou SaS Richarda Sulíka, když oba dva a jejich poslanci nevyslovili na podzim 2011 důvěru své vlastní premiérce Ivetě Radičové.