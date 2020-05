Další kolo boje o sociální sítě. Trump příkazem usiluje o snížení jejich právní ochrany

Trump příkazem útočí na ustanovení zákona z roku 1996, které dává společnostem Facebook, Twitter, YouTube a Google de facto imunitu vůči žalobám spojeným s veřejným obsahem, neboť jim udílí status pouhé platformy. Cílem prezidentova příkazu je změnit způsob, jakým je zákon využíván. Regulačním úřadům chce umožnit, aby se mohly vyjádřit k tomu, jak jednotlivé společnosti spravují obsah na sítích.

Federální komise pro spoje (FCC), na kterou se Trump exekutivním příkazem obrací, by tak mohla například dojít k závěru, že sítě moderováním příspěvků pozbývají právní ochrany, kterou jim poskytuje zmiňovaný zákon. To by mohlo internetové společnosti vystavit řadě žalob. Sociální sítě by tak byly považovány spíše za vydavatele než za platformy.