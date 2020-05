Ruský plyn nyní Jamalem do Evropy neproudí. Dohoda o jeho přepravě vypršela

Přeprava plynu z Ruska plynovodem Jamal přes Polsko a Bělorusko do Německa v úterý klesla na nulu. S odvoláním na provozovatele německé části plynovodu Gascade to uvedla agentura TASS. Situace souvisí s tím, že dlouhodobá dohoda o přepravě suroviny mezi Ruskem a Polskem vypršela 17. května, k tomu Varšava slaďuje předpisy v energetice s pravidly v Evropské unii a přerušuje desítky let trvající závislost na Rusku.