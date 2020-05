Epicentrem pandemie se stala Jižní Amerika. Brazílie už v počtu nemocných překonala Rusko

V Brazílii se covidem-19 nakazilo 330 890 osob, uvedla agentura Reuters s odvoláním na údaje ministerstva zdravotnictví. V pátek v zemi také zemřelo 1001 lidí s nemocí covid-19, o něco méně než předchozí den. Co do celkového počtu obětí je tak Brazílie šestou nejpostiženější zemí světa.

Odborníci však upozorňují, že skutečný počet nakažených i mrtvých je zřejmě mnohem vyšší, protože největší ekonomika Latinské Ameriky testuje pomalu.

V oblasti je Brazílie nejhůře zasaženou zemí, následuje ji Peru s téměř 112 tisíci potvrzenými případy infekce a Chile s Mexikem.

Remdesivir urychluje léčbu, zárukou přežití však není, tvrdí studie

Lék remdesivir podávaný deset dní intravenózně uspíšil vyléčení pacientů hospitalizovaných s covidem-19 o čtyři dny. Pacienti, kteří ho dostávali, se vyléčili za 11 dní, zatímco ti, kterým bylo podáváno placebo, za 15 dní.

Vyplývá to ze studie zveřejněné v časopisu New England Journal of Medicine, která tak potvrdila předchozí výroky ředitele amerického Národního ústavu pro alergii a infekční nemoci Anthonyho Fauciho. Ten koncem dubna řekl, že provedl klinickou zkoušku na 1000 nemocných v deseti zemích a že předběžné údaje prokazují účinnost léku proti covidu-19.

Remdesivir se ukázal nejúčinnější u pacientů, které ještě nebylo třeba připojovat na umělé dýchání. Autoři článku z toho vyvozují, že je lepší tuto léčbu nasadit dříve, než se nemoc rozvine do těžkého stadia. Upozornili také, že remdesivir není zárukou přežití: „Je zřejmé, že antivirová léčba sama o sobě bezpochyby nestačí.“ Covid-19 bude podle nich vyžadovat kombinovanou léčbu, při níž se budou k remdesiviru přidávat další preparáty.