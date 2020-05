V Íránu odsoudili francouzskou antropoložku, za propagandu a ohrožení národní bezpečnosti si má odsedět šest let

Adelkhahovou zadržely úřady loni v červnu. Do Íránu jezdila pravidelně a zjišťovala v rámci své práce situaci v tamní porevoluční společnosti. Původně čelila obvinění ze špionáže, ale to úřady později stáhly.

„Soud ji odsoudil na šest let. Odvolali jsme se a pokud budeme úspěšní, trest se sníží na pět let,“ řekl agentuře Reuters právník odsouzené. Šestiletý trest se podle agentury AFP vztahuje na ohrožení národní bezpečnosti; za šíření propagandy soud ženě, která má kromě francouzského i íránské občanství, vyměřil rok. Odpykat si podle svého advokáta bude muset jen delší trest.

Až do března držely íránské úřady ve vězení i francouzského badatele Rolanda Marchala, který je životním partnerem Adelkhahové a byl stejně jako ona zadržen v červnu loňského roku. Marchal byl zatčen poté, co šel svou partnerku navštívit do věznice.

Francouzský prezident Emmanuel Macron už dříve Teherán vyzval, aby propustil i Adelkhahovou. Írán ale dvojí občanství neuznává.

Vzájemné zadržování občanů podle agentury Reuters komplikovalo vztahy mezi Francií a Íránem v čase, kdy se Macron snažil snížit napětí mezi Washingtonem a Teheránem. Ty jsou mimořádně vypjaté od roku 2018, kdy americký prezident Donald Trump odstoupil od jaderné dohody mezi Íránem a šesti státy z roku 2015 a zavedl proti islámské republice sankce, jež mají tvrdý dopad na její ekonomiku.

Íránské revoluční gardy v posledních letech zatkly desítky lidí s dvojím občanstvím kvůli obviněním ze špionáže.