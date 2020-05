Čína chce otestovat všech 11 milionů lidí ve Wu-chanu. Denně téměř 50 tisíc obyvatel

Wuchanští obyvatelé budou muset před otestováním nejdříve vyplnit on-line dotazník, kde zodpoví otázky ohledně svého zdravotního stavu. Úřady například zajímá, kde a kdy byli v minulosti testováni a zda patří do některé z rizikových skupin.

Do nich patří lidé, kteří v minulosti trpěli nemocí covid-19, asymptomatické případy nebo ti, kdo přišli do kontaktu s některými z pacientů. Do těchto skupin patří také jedinci, kteří pracují v rizikových profesích a přicházejí do styku s velkým množstvím lidí, například pracovníci v supermarketech, bankách, školách nebo na úřadech.

Obavy z druhé vlny nakažených koronavirem panují hlavně v oblastech na severovýchodě Číny, týká se to celkem tří provincií, které sousedí s Ruskem a Severní Koreou. Některá města přijala mimořádná opatření, stanovila zákaz vycházení a přerušila vlaková spojení se zbytkem Číny.

Od začátku nákazy bylo infikováno více než 50 tisíc lidí

Ve Wu-chanu se koronavirem od začátku epidemie nakazilo více než 50 tisíc lidí a téměř čtyři tisíce pacientů s covidem-19 zemřelo. Kvůli rychle se šířící nákaze čínské úřady Wu-chan na konci ledna uzavřely a obyvatelé nesměli dlouhé týdny opouštět své domovy.

Znovu se město začalo otevírat 8. dubna a na chvíli se zdálo, že se život vrací k normálu - provoz obnovila veřejná doprava, žáci se vrátili do škol a lidé do práce. Nyní je tento optimistický vývoj ohrožen.