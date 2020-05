Pašování upytlačených zvířat se zastavilo. Ale jen dočasně, čeká se na otevření hranic, varují ochránci

Ve zprávě publikované začátkem tohoto měsíce Wittig rovněž uvedl, že jakékoli narušení pašerácké činnosti bude jen dočasné. „Obchodníci s nelegálním zbožím mají značnou motivaci přepravit produkt, jakmile to jen půjde,“ dodal.

„Sledujeme značný počet nově se objevující pašerácké aktivity v řadě zemí, která zřejmě naznačuje, že pašeráci nadále fungují a aktivně hledají cesty, jak se přizpůsobit a prosperovat v nové realitě,“ řekl Tim Wittig, šéf zpravodajské služby neziskové skupiny United for Wildlife, kterou vede britský princ William.

„Na těchto produktech se dá vydělat příliš mnoho peněz a do tohoto obchodu je zapojeno příliš mnoho lidí, abychom se mohli dočkat nějakého podstatnějšího, dlouhodobého dopadu,“ řekla Sarah Stonerová, která se na vyšetřování podílela jako ředitelka zpravodajské služby mezinárodní nadace Wildlife Justice Commission (WJC) se sídlem v nizozemském Haagu, jejímž cílem je rozbít nelegální obchod s těmito produkty.

Pandemie zabránila organizovaným zločineckým gangům v zemích jihovýchodní Asie přepravit značné množství slonoviny a luskouních šupin do Číny. Ale jakékoli omezení nelegálního obchodu s volně žijícími zvířaty nebo částmi jejich těl bude pravděpodobně jen dočasné.

Vietnam uzavřel hranici s Čínou od 1. února. První reakcí vietnamských pašeráků bylo vývoj zcela ignorovat a pokračovat dál v běžném provozu. Mnozí tak nadále slibovali zákazníkům, že jim dodají cokoli od slonoviny po části tygřích těl. Do konce února se situace změnila. „Můžete získat požadovaný produkt tady,“ řekl jeden nelegální vietnamský obchodník vyšetřovateli v utajení, „ale pokud ho chcete přepravit do Číny, můžete čekat celé měsíce.“

Přísnější bezpečnostní opatření a uzavřené hranice přiměly některé obchodníky, aby na své nelegální zboží začali nabízet vysoké slevy, zatímco jiní přerušili činnost.

Za obvyklých okolností mnoho obchodníků s pašovanými částmi zvířecích těl spolupracuje se zkorumpovanými zaměstnanci letišť, kteří jim pomáhají dostat jejich zboží přes celní kontroly. Po zrušení leteckých spojů však přestala tato možnost existovat.

Přítomnost turistů někde zvířata chránila

Ale všechen ilegální obchod se nezastavil. V březnu a dubnu se čínským úřadům dařilo zabavit značné množství nosorožčích rohů a luskouních šupin, které pašeráci přepravovali pozemními cestami z Vietnamu.

V Africe vyšetřovatelé zjistili, že rozšíření koronaviru pytlákům a pašerákům spíše pomohlo – využívají snížení počtu hlídek a nepřítomnosti turistů v přírodních rezervacích včetně jihoafrického Krugerova národního parku.

To potvrdil i zakladatel a koordinátor skupiny Save Elephants Arthur Sniegon. „Existují lokality, kde turistika kompenzovala a do velké míry podporovala ochranu přírody. Nejde o celou Afriku, ale některá zvířata byla chráněna velkou přítomností turistů,“ řekl ČT. Platí to i pro jiné oblasti světa: například v Nepálu využili pytláci omezení svobody pohybu a v národním parku zabili v dubnu kriticky ohrožené gaviály indické a slona.