Nové školní osnovy jsou nacionalistické, bouří se někteří maďarští učitelé

Vláda tvrdí, že nové osnovy pro základní a střední školy kladou důraz na národ, rodinu a ochranu vlasti a že je sestavili „nejlepší maďarští odborníci po dlouhých profesionálních diskuzích“.

Učitelské odbory, většina pedagogických fakult i Maďarská akademie věd se ale bouří. „Je problematické, když je vzdělávací rámec založený na ideologii spíše než na profesionálních principech,“ uvedl odborový Demokratický svaz učitelů (PDSZ) a doporučil, aby byl nový vzdělávací plán stažen.

„Z našeho pohledu tyto osnovy neslouží zájmům žáků,“ řekl učitel Karoly Marton Letay. Učitelé dějepisu a literatury v jiném prohlášení upozornili, že v plánu jsou prosazováni nacionalističtí autoři a programy.

V osnovách chybí jediný maďarský literární nobelista

V nových osnovách se mezi deseti nejdůležitějšími maďarskými spisovateli octli i antisemité a stoupenci fašismu, například Ferenc Herczeg, který byl vášnivým podporovatelem italského fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

„Ve skutečnosti se určití spisovatelé do osnov nedostali, protože byli skvělí a k tomu mimochodem krajně pravicoví. Dostali se tam jenom proto, že byli krajně pravicoví,“ míní šéf Asociace učitelů literatury László Arató.

Na seznam se naopak nedostal jediný maďarský nositel Nobelovy ceny za literaturu Imre Kertész, který ve svých dílech zpracovával zkušenosti člověka, jenž přežil holocaust.

„Je nám přesně nařizováno, co učit a co ne. Přesný seznam autorů i titulů,“ přibližuje ředitelka školy Alojzia Diosiová. Zástupce ředitele Asociace učitelů literatury György Fenyö o osnovách prohlásil, že „neposkytují žádný prostor pro svobodu myšlení, ale diktují, co si máme myslet“. Mohou podle něho posloužit „jedině coby vzdělávací plán diktatury“.