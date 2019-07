Orbán reformuje maďarskou vědu. Vláda ví nejlíp, co a jak zkoumat

Politolog Zoltán Gábor Szűcs pracuje v Maďarské akademii věd osm let. Zabývá se politickou teorií, ale i současnou maďarskou politikou. Poslední vývoj jej donutil nedívat se na politiku jen jako vědec, ale rovnou se do ní zapojit. „Politicky jsem se neangažoval až do loňského roku. Tehdy vláda převzala kontrolu nad rozpočtem akademie,“ popisuje rozhodující okamžik.

Obával se, že po justici, školství nebo médiích chce Viktor Orbán změnit poměry i v akademické sféře. Začal tedy vystupovat na demonstracích. Shromáždění, výzvy ani petice ale nezabraly. Letos navíc přišel Orbánův kabinet s celkovou reformou vědy.