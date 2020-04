Boj o nominaci Sanders vzdal, o volitele ale bude usilovat dál

Přestože vermontský senátor Bernie Sanders odstoupil z nominačního soupeření se svým demokratickým rivalem Joem Bidenem, jeho jméno z hlasovacích lístků v primárkách a volebních shromážděních nezmizí. Napsal to list The New York Times. Sanders chce dál usilovat o hlasy volitelů, aby posílil svou pozici v Demokratické straně a energicky prosazoval svůj program, uvedl list.