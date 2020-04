V Řecku je kvůli koronaviru v karanténě další uprchlický tábor, Trump varuje před těžkými týdny

Muž žil v táboře spolu s rodinou a také stovkou dalších migrantů a žadatelů o azyl. Podle ministerstva byl převezen do nemocnice v Aténách a úřady se snaží vyhledat a otestovat všechny jeho kontakty.

Ve čtvrtek úřady nařídily dvoutýdenní karanténu pro migrační tábor v obci Ritsona severně od Atén, ve kterém žije dva a půl tisíce lidí. V táboře byla potvrzena nákaza nejméně u 20 osob.

Nové zařízení v obci Malakasa začalo fungovat minulý měsíc a jsou zde migranti, kteří dorazili po 1. březnu. Karanténa v zařízení byla vyhlášena na dva týdny. Na místě budou posílené policejní hlídky.

V Řecku žije nyní na 60 tisíc migrantů, z toho asi 40 tisíc na řeckých ostrovech v Egejském moři, kde jsou tábory mnohonásobně přeplněné. Nejhorší je stále situace v táboře Moria, kde žije na 20 tisíc lidí.

V Řecku se první případ nákazy koronavirem objevil koncem února. Od té doby registrují tamní úřady na 1673 potvrzených případů nákazy, 68 z infikovaných zemřelo. Řecká vláda už v předchozích týdnech přijala řadu opatření proti šíření nákazy, uzavřela školy a obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren a čerpacích stanic a omezila v zemi volný pohyb osob.

Trump: Čekají nás nejtěžší týdny

Spojené státy čekají nejtěžší týdny, během nichž přijde mnoho lidí o život, prohlásil americký prezident Donald Trump. Zároveň zopakoval, že Spojené státy musí zrušit omezení zavedená ve snaze zabránit dalšímu šíření viru a znovu otevřít svou ekonomiku, jak jen to bude možné.

„Budeme nadále využívat veškerou naši moc, veškeré naše pravomoci, všechny zdroje, které máme, abychom udrželi naše lidi zdravé, v bezpečí a tuhle věc ukončili. Chceme tuto válku skončit. Musíme se vrátit zpátky do práce. Musíme zemi znovu otevřít,“ prohlásil Trump.

Federální vláda podle něj vyšle do boje s koronavirem tisíce armádních zdravotnických pracovníků. Do státu New York, který je současným epicentrem epidemie v USA, by mělo dorazit na tisíc lékařů a sester.