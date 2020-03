Wu-chan je bez nových případů koronaviru, USA zavádí bezplatné testování a nemocenskou

V Číně přibylo ve středu 34 importovaných případů oproti úterním třinácti. Celkem jich je asi 190. Podle agentury DPA jde ve valné většině o Číňany, kteří se vrátili do vlasti často v přesvědčení, že tam přečkají nejhorší období pandemie. Lidé, kteří do Číny přijedou, musejí do přísné karantény.

V pevninské části Číny se nakazilo doposud 80 928 lidí. Infekci podlehlo 3245 pacientů, za středu přibylo osm mrtvých, z toho šest jich bylo ve Wu-chanu. Ve snaze zabránit šíření nákazy úřady toto jedenáctimilionové město, které je metropolí provincie Chu-pej, 23. ledna uzavřely.

Jižní Korea, která se v posledních čtyřech dnech za sebou dostala pod stovku nových případů denně, ve čtvrtek hlásí dalších 152 nemocných. V zemi se koronavirem nakazilo celkem 8565 lidí.

Z nových případů připadá 97 na město Tegu, kde testy tento týden potvrdily přítomnost viru u 74 klientů domu s pečovatelskou službou. V souvislosti s tímto případem místní úřady zahájily rozsáhlé testování ve všech podobných zařízeních ve městě. Žije v nich více než 33 tisíc osob.