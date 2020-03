Centrum Gentu je tři roky bez aut, stal se inspirací pro další města

Gent znovuotevřel kanály, které byly od 60. let zakryté a využité k parkování. Městu to vrací další romantickou kulisu. Turisté si to nemohou vynachválit.

„Zbavili jsme se tranzitů přes centrum. Máme bezpečnější a zdravější město s vyšší kvalitou života,“ libuje si místostarosta Gentu Filip Watteeuw. Opatření prosadili zelení, kteří po posledních volbách získali na radnici vliv. Archivní snímek z 80. let ukazuje, proč se k tomu odhodlali.