Trumpův exporadce Stone dostal čtyřicet měsíců vězení, prokuratura žádala až devítiletý trest

Podle rozsudku dostal Stone osmnáct měsíců za ovlivňování svědka, dvanáct měsíců za lhaní a čtyřicet měsíců za maření vyšetřování. Tresty si bude odpykávat souběžně. K verdiktu patří ještě pokuta dvacet tisíc dolarů (v přepočtu 465 tisíc korun). Stoneovi obhájci požadovali podmínečný trest s poukazem na Stoneův věk (67 let), zdravotní stav a čistý trestní rejstřík.

Soudkyně Amy Bermanová Jacksonová pronesla dlouhou řeč o Stoneových činech, za něž by podle ní měl být odsouzen do vězení. Sdělila, že ví, že ministerstvo spravedlnosti původně doporučilo trest v rozmezí sedmi až devíti let a pak názor změnilo. Soudkyně zároveň řekla, že první doporučení zůstalo v zápisu a nebylo z něj vyjmuto.

Původní prokurátoři v případu 10. února navrhli sedm až devět let a Trump následujícího dne v tweetu napsal, že je to nespravedlivé. Několik hodin potom Barr navrhl snížit rozpětí navrženého trestu. Všichni čtyři prokurátoři pak z případu odstoupili. Více než tisíc bývalých představitelů ministerstva spravedlnosti 16. února vyzvalo Barra k rezignaci kvůli jeho postupu v kauze.

Výkon trestu je odložen, obhajoba chce nový proces

Nový prokurátor John Crabb podle stanice CNN upozornil, že Stone by za vyhrožování svědkovi měl být potrestán přísně. Bermanová Jacksonová k tomu sdělila, že vyhrožování zasluhuje vyšší než navrhovaný trest. Nakonec ale prohlásila, že není nutné poslat bývalého Trumpova poradce do vězení na sedm až devět let.

Soudkyně odložila nástup k výkonu trestu, protože Stoneův tým zahájil kroky k novému procesu, v němž má být jedna z nynějších porotkyň obviněna ze zaujatosti. Stoneovi obhájci původně žádali Bermanovou Jacksonovou, aby kvůli tomu odložila vynesení rozsudku, což soudkyně odmítla. Podle Stoneových právníků byla jedna členka poroty zaujatá proti Trumpovi, což podle nich vyplývá z jejího vyjádření na Facebooku před zahájením procesu.