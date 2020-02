Nebývalý krok Vatikánu. Miliony odtajněných spisů odhalí i přístup církve k holocaustu

Vatikán kritiku odmítá a poukazuje na to, že papež se v zákulisí snažil vyvíjet diplomatickou aktivitu zaměřenou na záchranu lidských životů. Například historik Pierre Blet ve své knize o papeži Piu XII. napsal, že pomohl k útěku do Jižní Ameriky čtyřem až šesti tisícům Židů.

„Problém je v tom, že Pius XII. zastával hlavně metody tajné diplomacie. Na rozdíl od svého předchůdce nebyl zastáncem otevřených vystoupení, protože se obával, že by to mohlo zhoršit situaci Židů i dalších lidí v okupované Evropě,“ doplnil historik.

Odklad blahořečení Pia XII.

Vatikán obvykle otevírá archivy až sedmdesát let po konci pontifikátu daného papeže, Pius XII. přitom zemřel až v roce 1958. V jeho případě ovšem byl činěn velký společenský tlak, aby byly dokumenty zpřístupněny dříve, dokud jsou někteří lidé, kteří přežili holocaust, ještě naživu.

„Je to tak trochu vynuceno situací, protože současný papež chce dát najevo zájem o objasnění všech sporných záležitostí kolem Pia XII. Úvahy o jeho blahořečení zamrzly, v tomto směru se už několik let nic neděje a čeká se na otevření archivů. Je to snaha současného papeže jeho jméno očistit, pokud to bude možné a najdou se dokumenty,“ poznamenal Šebek.