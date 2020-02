Tečka za kauzou únosu Vietnamce. Německý soud potvrdil vězení muži, který se na činu podílel

Za únosem podle soudu stály vietnamské tajné služby. Long N. H. se přiznal, že v roce 2017 pronajal v Praze dvě auta, jedno sloužilo ke sledování oběti, druhé k jejímu únosu. Oba vozy pak odvezl zpět do české metropole. Německý soud poslal Vietnamce do vězení předloni v červenci.

Thanh býval manažerem státní ropné společnosti PetroVietnam. V Německu usiloval o azyl, ale 23. července 2017 byl v centru Berlína unesen. Předpokládá se, že byl do Vietnamu zavlečen přes Slovensko.

Bratislava před časem odmítla, že by byla do akce vědomě zapojena, když vietnamské delegaci vedené vietnamským ministrem veřejné bezpečnosti zapůjčila vládní letadlo k přeletu do Moskvy.