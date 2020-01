Alžběta II. podepsala brexitový zákon. Jeho schválení doporučil i ústavní výbor europarlamentu

Ve Velké Británii se musí mezinárodní smlouvy ratifikovat tak, že se převedou do domácího práva v podobě zákona. Samotnou dohodu by měl premiér Boris Johnson podepsat podle agentury Reuters v nejbližších dnech. „Občas se zdálo, že nikdy brexitovou cílovou pásku nepřetrhneme, ale zvládli jsme to,“ řekl už ve středu Johnson. Podle něj je nyní třeba zapomenout na staré spory a soustředit se na budoucnost.

Podle Verhofstadta dohoda zabrání vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem, ochrání ekonomiku celého irského ostrova a zajistí integritu jednotného trhu EU. To byly tři hlavní podmínky, s nimiž Brusel smlouvu s Londýnem vyjednával.

Brexitový koordinátor europarlamentu Guy Verhofstadt konstatoval, že dohoda splňuje podmínky Unie. „Je to smutná chvíle. Kdybychom měli na výběr, zda Británie zůstane, nebo odejde, byl bych první, kdo by doporučil hlasovat proti (odchodu). Máme ale na výběr mezi spořádaným a neřízeným brexitem,“ zdůvodnil liberál Verhofstadt, proč se vyslovil pro podporu dohody.

Brexitem začne přechodné období

Spojené království na konci ledna Evropskou unii opustí na základě dohody, kterou Johnson dojednal v Bruselu loni v říjnu. Prvního února pak Spojené království vstoupí do takzvaného přechodného období, během něhož bude s EU jednat o budoucích vztazích.

Budoucí dohodu by měly Brusel a Londýn vyjednat podle současného plánu do konce roku. Plně odloučit od unijních pravidel by se tak Britové měli až čtyři a půl roku po referendu, ve kterém o odchodu z EU rozhodli. Pro brexit se v červnu 2016 vyjádřilo 51,9 procenta hlasujících. Účast tehdy dosáhla 72 procent.