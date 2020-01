„Je to jako konec světa.“ Jedenáctimilionový Wu-chan je odřízlý. Roste úzkost, v obchodech docházejí potraviny

V jedenáctimilionovém čínském Wu-chanu roste napětí kvůli blokádě, která má zabránit dalšímu šíření nového koronaviru do světa. Ve městě kvůli němu zatím zemřelo 17 lidí a skoro šest set onemocnělo. Podle rozhodnutí čínských úřadů nesmí z ani do Wu-chanu jezdit vlaky, autobusy a trajekty, zrušeny jsou i veškeré odlety a provoz metra. Spoje s Wu-chanem až do konce února zrušily taky tchajwanské aerolinky, příslušné lístky přestal prodávat i hongkongský provozovatel rychlovlaků. A místní se už obávají nedostatku potravin.