Antisemitismus ve Francii sílí. Ochranu židovských hřbitovů chtějí zajistit Strážci paměti

Ještě v 18. století žila v Alsasku více než polovina Židů z celé Francie. Do roku 1791 pobývali jen na venkově, jelikož ve městech jim to zakazoval zákon. „Toto je náš židovský hřbitov, který sahá až do středověku,“ říká jeden ze strážců Francis Laucher.

Sám není Žid, přesto na hřbitov chodí se svou ženou pravidelně. „Procházíme uličkami hřbitova a kontrolujeme, zda je všechno v pořádku, nebo jestli není něco poničené,“ podotkl Laucher.