Cílem je plán ochrany klimatu, řekl před summitem Michel. Dohodu v EU brzdí i spor o jádro

Proti české pozici budou stát zejména Rakousko a Lucembursko, které jsou připraveny vetovat usnesení, které by umožnilo členským státům čerpat finanční podporu z unijních fondů na stavbu jaderných elektráren. „Doufám, že nebude blokace, že se domluvíme na nějakém kompromisu,“ prohlásil Babiš.

„Evropská rada uznává potřebu zajistit energetickou bezpečnost a respektovat právo členských států rozhodovat o svých energetických mixech,“ píše se podle ČTK v závěrečném dokumentu. Před odletem do Bruselu ale Babiš naznačil, že tato formulace pro něj není dostatečná.

Česko by mohlo mít podporu nejen tradičních spojenců ze střední Evropy, ale třeba také Francie. Babiš už na schůzi evropských liberálů o záležitosti hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který by podle něj měl jadernou energetiku prosazovat, protože „má 60 jaderných elektráren“.

„Oni argumentují tím, že – a to je pravda – my si můžeme vlastně vybrat svobodně ten energetický mix, ale samozřejmě bude to debata,“ řekl předseda české vlády.

Čtvrteční diskuse bude druhým pokusem šéfů států a vlád unijního bloku zavázat se do poloviny století ke klimatické neutralitě. Česko patřilo mezi několik zemí, které plán odmítly už v červnu. Směřování ke klimatické neutralitě EU k roku 2050 se tehdy nakonec do závěrů setkání dostalo jen v rámci poznámky pod čarou připomínající, že takový vývoj si přeje „většina členských zemí“.