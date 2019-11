Občanské fórum provedlo revolucí i Košice. Veřejnost proti násilí přišla až s volbami

Že v Košicích vzniklo místní Občanské fórum, a nikoli Veřejnost proti násilí, bylo důsledkem napojení místního disentu spíše na Prahu než na Bratislavu. Lídrem košického OF byl Marcel Strýko, který za normalizace udržoval kontakty s českým undergroundem. Do Košic vozil texty Ivana Martina Jirouse, Egona Bondyho nebo hudbu The Plastic People of the Universe.

„Byli jsme k Praze velmi připoutáni – myšlením i svými postoji, názory. Praha nás brala jako slovenské undergroundové centrum,“ vzpomněl spoluzakladatel košického OF Ivan Juriščin.

S trochou nadsázky řečeno, Veřejnost proti násilí dorazila do Košic až 6. prosince vlakem. Tehdy vyjel z Bratislavy Vlak něžné revoluce s tisícovkou studentů či herců, kteří chtěli šířit revoluci na východ. Košice byly jeho konečnou stanicí, ale když vlak přijel, vítalo ho nemenší revoluční nadšení, než jaké panovalo v Bratislavě.