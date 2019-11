Policie tu může dělat cokoliv, slzný plyn je každodenní realita, říká Čech žijící v Hongkongu

Já doufám, že se to tak stane. Protože doteď se tvrdilo, že většina demonstrantů jsou jenom studenti a mladí lidé, že to je menšina v Hongkongu, kdežto většina bude podporovat vládu. Tyhle volby ukázaly, že tomu tak není, že podpora demokracie je od mladých po staré lidi. A že jich je většina.

Hodně z nich si uvědomuje, že nemají na vybranou. Pro ně je to buď teď nebo nikdy. Jsou za to ochotni dát i svůj život. Dva byli přímo postřeleni policií. Spousta pochybných sebevražd de facto každý den. Myslím, že hodně protestujících doufá, že Hongkong je natolik důležitý pro Čínu, že nezasáhne vojensky a nějaký kompromis se najde.

Kdy vy jste prvně začal vnímat, že žijete v ne tak úplně svobodné zemi?

Poprvé to bylo asi v roce 2014, když byla umbrella revolution (deštníková revoluce), respektive takový první boj za demokracii – proti tomu, aby Čína předvybrala kandidáta na post chief executive, což je něco jako náš premiér. A rok na to byli uneseni čtyři prodejci knih a od té doby se to začalo trochu sypat.

Vy se protestů účastníte?

Protestů jsem se účastnil hodně na začátku, když byly oficiálně organizované několik dní dopředu a měly velkou podporu lidí. Většinou se účastnily tak dva až tři miliony lidí.

Kdežto poslední dobou už policie nedovoluje žádné oficiální protesty. Takže je všechno organizované na sociálních sítích a policie operuje i na sociálních sítích. Takže to není úplně veřejné – musíte být v privátních skupinách.

Heslo protestujících v Hongkongu je teď „chovejte se jako voda“. Rychle se pohybují, protesty jsou na několika místech.