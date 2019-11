Švédsko reaguje na zhoršující se bezpečnost v zemi, posiluje policii a přidává pravomoce ochrankám

Švédský novinář a překladatel Carl Rüster informoval, že členy gangů jsou nejčastěji přistěhovalci nebo potomci přistěhovalců. „Nesmíme ale zapomenout, že k tomu patří i motocyklové gangy, které jsou vyloženě švédské nebo dánské,“ dodal.

Švédská vláda už zveřejnila speciální program, který má pomoci pouliční kriminalitu potlačit. Naposledy se rozhodla zmodernizovat systém bezpečnostních služeb. „Týká se to mandátu, co a kde může bezpečnostní služba dělat. Jaký druh vzdělání by měla mít. Týká se to i dohledu policie nad těmito složkami,“ uvedl švédský ministr vnitra Mikael Damberg.

Ochranka by s novými pravomocemi měla ulehčit práci vytížené policii, která ztrácí nad pouličním zločinem kontrolu. V nejbližší době by měla vzniknout i speciální jednotka, která by měla proti gangům bojovat. Její vytvoření oznámila policie po smrti patnáctiletého chlapce, který v polovině listopadu zemřel při střeleckém útoku gangu na pizzerii v Malmö.