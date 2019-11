Trump je „patologický lhář“ a „zločinec“, kritizovali prezidenta demokraté v páté debatě

Senátor Bernie Sanders nazval v debatě Trumpa „nejzkorumpovanějším prezidentem v moderní historii“ a „patologickým lhářem“, vyzval nicméně demokraty, aby se nezaměřovali jen na Trumpa, ale soustředili se na „potřeby pracujícího lidu“.

Senátorka Elizabeth Warrenová Trumpa kritizovala s tím, že „neustále porušuje zákony“, a podle další senátorky Amy Klobucharové staví Trump „své osobní zájmy nad zájmy země“. Další uchazečka o demokratickou kandidaturu, senátorka Kamala Harrisová, si nebrala servítky a prohlásila, že „v Bílém domě žije zločinec“.

Program zdravotního pojištění pro všechny (Medicare for All) razantně hájili Warrenová a Sanders, ač se výrazně neshodli ve lhůtách. Zatímco podle Warrenové si jeho uvedení do praxe vyžádá tak tři roky, Sanders uvedl, že návrh příslušného zákona pošle do Kongresu hned první týden své administrativy.