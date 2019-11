Pro Němce Žid, pro Čechy Němec. Příběh československého pilota RAF Kurta Taussiga byl výjimečný

Už od dětství musel ovládat češtinu aspoň na komunikativní úrovni, devátou třídu totiž ještě odchodil na české základní škole. S bratrem se mu podařilo vyhnout koncentračnímu táboru, jelikož se dostal do jednoho z dětských transportů, který organizoval Nicholas Winton.

Později se ocitl ve Velké Británii, kde se přidal ke Královskému letectvu (RAF) a tam také začal létat na Spitfirech. Přijat byl ale až na druhý pokus. Poprvé ho odmítli oficiálně proto, že nebyl vyučen pro speciální práce u letectva. Do bojových operací se zapojil, stejně jako poslední žijící československý letec RAF Emil Boček, až začátkem roku 1945. V porovnání s ním pak na Spitfirech odlétal asi dvojnásobek misí, když sloužil u britských perutí v Itálii a Rakousku až do roku 1947.

Na svou původní vlast nikdy nezanevřel. Naopak, domovské Teplice navštěvoval a dokonce se v nich snažil i pomáhat.

Dokument České televize zachytil jeho cestu během posledních dvou let života. Byl tak zmapován unikátní příběh, kdy se ze zapomnění dostal zpátky do veřejného povědomí a také na Pražský hrad. Ale není to jen příběh jednoho muže - podle výzkumu historiků podobně československá exilová armáda odmítla nebo přišla o asi padesát dalších rekrutů. Ztracené osudy, kterým dlouho nikdo nepoděkoval, přitom k zahraničnímu odboji patří stejně, jako známé příběhy.