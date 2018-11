Za kanálem není nic zajímavého až na rodné Teplice. Válečný veterán Taussig je jejich čestným občanem

V roce 1942, když dosáhl plnoletosti, se přihlásil do československého letectva ve Velké Británii. Inspektorát jej však odmítl. Jako oficiální důvod uvedl, že není vyučen pro speciální práce u letectva – byť to u mnoha jiných nevadilo.

Začínal říjen 1938 a desítky tisíc lidí prchaly z nacisty zabíraných Sudet do českého vnitrozemí. Byla mezi nimi i rodina Kurta Taussiga. Mluvilo se v ní česky i německy, navíc byli Taussigovi židovského původu a tušili, co bude dál. Zimu strávili jako uprchlíci v dřevěných domcích kempu Hořálka u Čerčan, pak si je nacisti našli i tam.

Čechoslováci ho nevzali, tak létal s Brity

Nejenže Kurt Taussig hovořil česky, měl také československé občanství. Když ho ale letectvo nepřijalo, Čechoslovákem vlastně být přestal. Do Královských vzdušných sil (RAF) nakonec vstoupil, ale nelétal v některé z československých perutí, nýbrž na spitfirech britské 225. perutě, která operovala ve Středomoří, a postoupil až na hodnost odpovídající kapitánovi (F/Lt). Vstup do RAF muselo schválit československé velvyslanectví, což se stalo – a to byl na dalších 76 let poslední kontakt Kurta Taussiga s tuzemskými úřady.

Po válce se do Československa již nevrátil. V britské peruti česky (natožpak německy) mluvit ani nemohl a jazyk již začal zapomínat. „Kromě lásky k rodičům mě na druhou stranu kanálu vlastně nic netáhlo,“ vysvětlil.

Není to ale zcela přesné. Kromě lásky k rodičům mu zůstalo také pouto k rodnému městu. Teplice několikrát navštívil – aniž by vzbudil jakoukoli pozornost. V britských archivech totiž sice byl jeho osud zdokumentovaný, s Českem ho ale spojil až zmíněný slovenský historik Milan Herčut.

Na základě Taussigových poznámek a ověřování dalších archivních materiálů o něm předloni vydal knihu Spitfiry nad bojištěm, ta ale vzbudila jen malou pozornost. Až když se o osud válečného letce a teplického rodáka začala zajímat Česká televize, zaujalo to teplické zastupitele.

Do Londýna nakonec zamířila delegace z českého Senátu a Kurtu Taussigovi přivezla listinu o udělení čestného občanství a dopis od předsedy Senátu a bývalého teplického primátora Jaroslava Kubery. „Není to úžasné? Pro mě to hodně znamená. Já jsem do Teplic šíleně zamilovaný,“ vyznal se veterán z nehynoucí lásky k městu, kde se před 94 lety narodil.