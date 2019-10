Začíná největší blackout v dějinách Kalifornie. Energetici kvůli požáru odpojují dva miliony lidí

Zatím není jasné, co je příčinou současného řádění plamenů. PG&E uvedla, že těsně před jeho propuknutím se v oblasti porouchalo vedení vysokého napětí.

Možná souvislost mezi nynějšími požáry a porouchaným elektrickým vedením je podle AP připomínkou neštěstí z minulého roku, kdy oheň ve městě Paradise zabil 85 lidí. Byl to nejkatastrofičtější požár ve Spojených státech za poslední století. Státní úřady při vyšetřování došly k závěru, že jej zažehlo právě poškozené elektrické vedení společnosti PG&E.

„Jakákoli jiskra z kteréhokoli zdroje může způsobit katastrofu,“ varoval představitel PG&E. „Nechceme být jedním z těchto zdrojů,“ dodal. Energetická společnost se obává, že oheň by mohl vzniknout například při zkratu v případě vyvrácení sloupů elektrického vedení. Preventivní výpadky se mají dotknout až 2,35 milionu lidí.

Extrémně silný vítr

Vinařskou oblast Sonoma severně od San Franciska nyní trápí požáry nejvíce. Hasiči mají pod kontrolou jen asi desetinu hořícího území o rozloze více než 100 kilometrů čtverečních.

Situaci komplikuje suchý a silný vítr o rychlosti až 120 kilometrů za hodinu, který je nejsilnější za několik posledních let. Meteorologové varují, že vítr může způsobit nepředvídatelné chování plamenů a může šířit žhavé uhlíky na kilometry daleko. Vlhkost vzduchu přitom na některých místech klesá na jednociferné hodnoty.

S živlem se stále potýká několik tisíc hasičů. V noci na neděli se snažili dostat co největší část požárů pod kontrolu předtím, než větrná bouře vyvrcholí. To by se podle meteorologů mělo stát v neděli ráno místního času (odpoledne našeho času).

Už v pátek muselo být evakuováno na 50 tisíc lidí z oblasti Santa Clarita severně od Los Angeles. Téměř všichni evakuovaní se však přes víkend mohli vrátit do svých domovů, hasiči tam mají většinu požárů již pod kontrolou. Místní policie uvedla, že na spáleništi našla lidské pozůstatky, není však jisté, zda toto úmrtí souvisí s požárem.