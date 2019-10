V Kanadě zůstanou u moci liberálové premiéra Trudeaua, ztratili ale většinu v parlamentu

- Justin Trudeau se narodil 25. prosince 1971 v Ottawě, pochází z prominentní rodiny. Je synem Pierra Trudeau (zemřel v roce 2000), jednoho z nejpopulárnějších politiků novodobé kanadské historie a též dlouholetého premiéra (1968 až 1979 a 1980 až 1984). Po studiích literatury pracoval jako učitel matematiky a francouzštiny, později studoval geografii na McGillově univerzitě; školu ale přerušil.

- Do parlamentu se poprvé dostal v roce 2008. Znovu vyhrál v roce 2011, ale pro Liberální stranu to byl nejhorší volební výsledek. Vůdce strany tehdy rezignoval a při hledání nového začalo padat Trudeauovo jméno. Politik zpočátku váhal kvůli své rodině, v dubnu 2013 byl ale do čela strany zvolen. Podpora liberálů časem stoupla.

- Premiérem se stal v listopadu 2015 poté, co svoji Liberální stranu Kanady přivedl k jasnému vítězství ve volbách. V nich porazil tehdy vládnoucí Konzervativní stranu Stephena Harpera, který byl u moci od roku 2006. Trudeau podle komentátorů porazil svého soupeře hlavně díky optimistické kampani i fotogenickému vzhledu.

- Politik, médii někdy přezdívaný „kanadský Kennedy“, se ve 43 letech stal druhým nejmladším premiérem v dějinách Kanady. Řekl tehdy, že hodlá změnit zahraniční politiku, především odvolat vojáky z bojové mise proti organizaci Islámský stát (IS) a nasadit je do humanitárních operací nebo zlepšit pošramocené vztahy s USA.

- Nedlouho po volbách Kanada stáhla své stíhačky z bojů s IS v Sýrii a přislíbila přijetí 25 tisíc tamních uprchlíků. První z nich do země přiletěli koncem roku 2015. Trudeau je známý svým velmi vstřícným postojem k uprchlíkům. „Kanada vítá uprchlíky před pronásledováním, terorismem a válkou. V různorodosti je naše síla,“ řekl.

- Kanada loni spolu s USA a Mexikem podepsala novou smlouvu, která má nahradit Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA). Dohodu USA-Mexiko-Kanada, zvanou podle začátečních písmen USMCA, musejí ještě schválit zákonodárci ve všech třech zemích. V platnost by měla vstoupit 1. ledna 2020.

- V provizorní platnosti je od roku 2017 dohoda o volném obchodu mezi Kanadou a EU, známá jako CETA. Smlouva odstraňuje většinu cel a průmyslových poplatků, které omezují obchodování mezi unijními zeměmi a Kanadou. Schválit ji musí všechny státy EU; ČR tak učinila v roce 2017. „CETA je velmi ambiciózní projekt…,“ řekl Trudeau.

- Letos dala jeho vláda zelenou rozšíření ropovodu Trans Mountain, které má téměř ztrojnásobit tok ropy z dehtových písků v Albertě k přístavům v Britské Kolumbii. Rozhodnutí potěšilo oslabený energetický sektor, méně už však opozici a ekology. Trudeau rozšíření ropovodu hájí s tím, že zisky půjdou do boje proti změnám klimatu.

- Jedním z premiérových předvolebních slibů byla legalizace marihuany pro rekreační účely, která v zemi platí od loňského října. Kanada si od toho slibuje kontrolu nad prodejem, větší bezpečnost uživatelů i odstavení překupníků od zisku. Ze skupiny nejvyspělejších ekonomik G7 se země javorového listu stala prvním státem, jenž povoluje úplnou spotřebu a výrobu konopí.

- Letos v srpnu nezávislý etický komisař uvedl, že Trudeau měl vyvíjet nátlak na vládní činitele, aby zabránili vyšetřování stavební firmy. Premiér se měl pokoušet přesvědčit ministryni spravedlnosti a generální prokurátorku Jody Wilsonovou-Raybouldovou, aby zabránila případnému potrestání firmy SNC-Lavalin Group, kterou úřady vyšetřovaly kvůli podezření z úplatků při získávání zakázek v Libyi.

- Wilsonová-Raybouldová kvůli tlaku v únoru opustila vládu a prohlásila, že se na ni ve prospěch firmy snažil působit také premiér. Aféra vedla i k odchodu další ministryně či premiérova předního poradce. Trudeau trvá na tom, že všechny rozhovory, které s bývalou ministryní spravedlnosti vedl, byly v rámci zákona. Opozice kvůli aféře opakovaně vyzvala premiéra k odstoupení.

- Do hledáčku národní etické komise se Trudeau dostal již v roce 2017. Podle závěrů jejího šetření porušil pravidla o střetu zájmů, když o rok dříve dvakrát přijal pozvání k dovolené na soukromém ostrově miliardáře a duchovního vůdce šíitské sekty ismáílovců Agy Khana. Premiér se hájil tím, že Aga Khan je dlouholetým rodinným přítelem a cesty byly soukromým rodinným výletem.

- Minulý měsíc vzbudilo pozornost médií zveřejnění 18 let staré fotografie, na níž má Trudeau zatmavený obličej. Snímek, který zveřejnil časopis Time, pochází z karnevalu s arabskou tématikou pořádaného na škole, kde Trudeau učíval. Má na něm make-upem na tmavo natřený obličej, krk a ruce a na hlavě turban. Trudeau se už za svůj „rasistický čin“ omluvil a uvedl, že svého chování „hluboce lituje“.

- Trudeau je ženatý; v roce 2005 si vzal televizní hlasatelku Sophii Grégoireovou, kterou znal už od dětství. Bývala spolužačkou a blízkou kamarádkou jeho bratra Michela, který zahynul v lavině v roce 1998. Premiérský pár má tři děti, dva syny a dceru.

- Je nejspíš jediným světovým vůdcem, který má tetování. „Mé tetování je planeta Země uvnitř havrana ve stylu Haidů,“ napsal Trudeau v roce 2012 na Twitteru.

