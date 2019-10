V italském Sevesu padali z nebe ptáci, v Rouenu černý déšť. Rizikových chemiček má Francie přes 1300

Poslední verzí, kterou se zhruba 12 tisíc podniků v celé EU musí řídit, je směrnice Seveso III. Úřady a záchranné složky mají u těchto továren například jasný přehled, co se v nich vyrábí. Umožňuje jim to adekvátně zareagovat v případě úniků nebezpečných látek nebo požáru.

Ve Francii je takových továren více než 1300, z toho zhruba 740 spadá do kategorie s takzvaným vysokým rizikem, zbytek do skupiny s rizikem nízkým. Největší koncentrace je v průmyslových oblastech, tedy například u Marseille, Lille, přístavu Le Havre či na předměstích Paříže. Nacházejí se ale často také v malých městečkách nebo na venkově, řada jich je třeba v oblasti Dordogne-Périgorde.

Quand tu arrives sur un article qui propose une carte de France des sites Seveso pour voir si t'en as un à côté de chez toi et tu comprends pourquoi les autorités minimisent ce qu'il s'est passé à Rouen. Tu te dis aussi qu'on est tous concernés par cette non transparence. pic.twitter.com/HoO9o12vnj — Philippe DouxLaplace (@pheeldoulap) September 30, 2019

Dá se říci, že Francie je těmito podniky posetá celá. Toho si všímají i lidé na sociálních sítích, kde komentují mapy země, na kterých přes vyznačené body Seveso podniků není ani nic jiného vidět: „Když narazíš na článek, který nabízí mapu Francie, kde můžeš zjistit, zda nebydlíš poblíž Seveso podniku, pochopíš, proč úřady bagatelizují to, co se stalo v Rouenu,“ stojí v jednom z tweetů.

V některých výrobách se naopak projevilo zlepšení. Třeba Spolchemie v Ústí nad Labem odevzdala veškerou rtuť, kterou dříve používala, konkrétně 130 tun. Podnik totiž přešel na výrobu chloru bez rtuti. „Dříve všechny podniky za celý rok do registru ohlašovaly řádově desítky tun,“ řekl Petrlík s tím, že to však automaticky neznamená, že by se látky dostaly do životního prostředí. „Je otázka, jak se s odpady nakládá dál,“ dodal.

Dlouhodobě mezi největší znečišťovatele v Česku patří Spolana. Pavel Kaidl, mluvčí holdingu Unipetrol, kterému Spolana patří, nelichotivé postavení v žebříčku dříve zdůvodnil tím, že společnost je v Česku jediným výrobcem kaprolaktamu. Ten se používá při produkci syntetických vláken. Budovy chemičky, kde se dříve vyráběly pesticidy, byly navíc podle ekologických organizací v minulosti zamořeny i prudce jedovatým dioxinem. Podle Kaidla továrna postupně přijímá stále nová opatření, kterými se dopady výrobní činnosti na životní prostředí snaží snižovat.