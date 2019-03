„Uniká nám trocha ropy,“ oznámil kapitán druhou největší katastrofu v dějinách USA

Tanker vyplul z aljašského přístavu Valdez 23. března večer a směřoval do Long Beach v Kalifornii. Na jeho palubě bylo asi 55 milionů amerických galonů (210 tisíc metrů krychlových) ropy. Krátce po půlnoci na 24. března tanker v zálivu prince Williama narazil do korálového útesu. Do moře se poté vylilo až 100 tisíc tun ropy.

Byla to největší ekologická námořní katastrofa v dějinách USA do dubna 2010, kdy ji překonala havárie ropné plošiny Deepwater Horizon společnosti BP v Mexickém zálivu, po níž vyteklo až 620 tisíc tun ropy.

Špatný manévr, chaotické rozkazy, málo odpočinku

Nehodu tankeru Exxon Valdez způsobil podle závěrů vyšetřování třetí důstojník Gregory Cousins, když nedokázal vymanévrovat plavidlo v nebezpečných vodách. Ovšem krátce předtím kapitán lodi Joe Hazelwood vydal chaotické rozkazy, když se nejprve chtěl vyhnout ledovcům; údajně byl totiž opilý. Testy prokázaly alkohol v jeho krvi několik hodin po nehodě.

V soudním procesu v roce 1990 byl ale Hazelwood po výpovědi svědků obvinění z opilosti zproštěn. Dostal pokutu 50 tisíc dolarů a trest 1000 hodin veřejně prospěšných prací.