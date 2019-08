Proti volební machinaci. Nepovolená demonstrace v Moskvě je zatím klidná

Demonstranti nesou slogany jako „Svobodu politickým vězňům“, „Za smyšlené prohřešky jsou ve vězení skuteční lidé“ nebo „Vraťte nám čestné volby“, to vyplývá z fotografií na webu opozičního listu Novaja Gazeta. Podle údajů policie se na akci sešlo 750 lidí, organizátoři mluví o několika tisících, informuje opoziční web Meduza.

Akci prezentovanou jako společnou procházku svolala neparlamentní Libertariánská strana a k účasti na ní vyzvali také opoziční aktivisté Alexej Navalnyj a Ljubov Sobolová. Výzvu podle DPA vyslyšeli především mladí lidé. Demonstranti mimo jiné provolávali heslo: „Je to naše město!“

„Když garda a policie nepřistupuje k masovým zásahům, pochody jsou mírné, klidné a nevadí ani chodcům, ani řidičům,“ poznamenal k průběhu demonstrace Navalnyj.

Podpořit Moskvany vyšli také lidé v Petrohradě, přestože obě města dělí tradiční rivalita. Na této akci policisté nakrátko zadrželi dva lidi. Jednu ženu kvůli tomu, že neměla občanský průkaz, a jednoho novináře, který nereagoval na výzvu policie opustit vozovku. Zadrželi také staršího muže, který se pokoušel sebrat jedné demonstrantce transparent.

Machinace s podpisy

Většina svolavatelů byla za organizaci nepovolených protestů v uplynulých týdnech krátkodobě zatčena, podotýká agentura AFP. Navalnyj opustil věznici po 30 dnech minulý týden, jeho Fond proti korupci nadto čelí obvinění z praní peněz. Opozičního politika Ilju Jašina poslal soud ve středu do vězení popáté v poslední době.

Demonstrace je pokračováním série sobotních protestů, při nichž policie celkem zatkla už dva tisíce lidí. Vypukly poté, co volební komise na začátku července odmítly zaregistrovat opoziční kandidáty do voleb do moskevského zastupitelstva. Sbor, který rozhoduje o miliardách rublů protékajících hlavním městem, se bude volit 8. září.