USA umístily íránský tanker na černou listinu, prý pluje do Sýrie

Plavidlo, které původně neslo jméno Grace 1, bylo v létě několik týdnů zadržováno na Gibraltaru kvůli podezření, že veze do Sýrie ropu, což zapovídají sankce Evropské unie. V polovině tohoto měsíce však bylo propuštěno poté, co Írán ujistil, že náklad do Sýrie nesměřuje.

„Máme spolehlivou informaci, že tanker je na cestě a míří do Tartusu v Sýrii. Doufám, že změní kurz,“ uvedl Pompeo. „Bylo velkou chybou věřit Zarífovi“ dodal s odkazem na íránského ministra zahraničí Mohammada Džaváda Zarífa, který ujišťoval, že tanker do Sýrie nepopluje.