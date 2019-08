Štáb České televize natáčel sibiřské lesy, které lehly popelem

Jen v Irkutské oblasti, desetkrát větší, než je Česko, bylo letos zatím více než tisíc požárů na celkové ploše přes milion hektarů. Současnou krizi řeší centrum ochrany lesů, kde nepřetržitě sbírají data. „Družice zaznamená zvýšenou teplotu a posílá informaci přímo do mapového systému,“ vysvětluje náčelník irkutské letecké lesní ochrany Anatolij Sučkov.

Nutnost dohasit i drobné doutnání

Požáry jsou v nedostupných oblastech sibiřské tajgy. Dostat se k nim je možné pouze vrtulníkem. V lesích kolem řeky Leny jsou zpustošená místa shora dobře vidět. Na jednom z nich pracují už patnáct dnů tři desítky mužů. Nejdřív uhasili část požáru svržením vody z letadel a vrtulníků, teď už jen brání dalšímu šíření ohně.

I v uhašeném lese je totiž vidět hodně doutnajících míst, která je potřeba definitivně zlikvidovat. Zetlelé jehličí a klestí umožňují ohni přežít. Lehký dým se může změnit v plaménky. Proto hasiči rýči a lopatami vytvářejí v lesním podloží příkop. Kontrolují i ohořelé kmeny. „Ještě včera tu všechno hořelo a stoupal dým. Prokopali jsme to a dnes ráno to vychladlo,“ popisuje svou práci hasič Dmitrij Michajlov. On i jeho kolegové zůstanou na místě ještě minimálně deset dnů.

Denně se podaří na Sibiři zlikvidovat zhruba čtyřicet lesních požárů. Zůstává jich ještě asi sto čtyřicet. Plameny podle meteorologů definitivně uhasí příchod dešťů na konci srpna.