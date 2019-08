Pnutí v Kašmíru roste. Při přestřelce na hranici mezi Indií a Pákistánem zemřelo osm vojáků

Kvůli kroku, kterým Indie před 11 dny ukončila sedmdesát let platný autonomní status pro Kašmír, se stále demonstruje na řadě míst v celém Pákistánu. „Naším požadavkem je, že Indie by měla tento dodatek vzít zpět. Kašmíru by mělo být poskytnuto právo na sebeurčení. Měli by mít právo rozhodnout, co sami chtějí,“ požaduje šéf oblastní pobočky Pákistánské lidové strany Habibuddin Junaidi.

Faktem je, že odstředivé tendence v Kašmíru Islámábád s chutí živí. Strategickou vizí separatistů je sjednocený stát s muslimkou většinou, který by přešel pod kontrolu Pákistánu. A uplynulých třicet let násilného odboje v indickém Kašmíru mělo směřovat právě k tomuto cíli.