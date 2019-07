Turecké úřady přitvrzují vůči uprchlíkům. Objevují se informace o deportacích do Sýrie

Úřady v Istanbulu nastavují přísnější pravidla vůči běžencům ze Sýrie. Těm, kteří se zaregistrovali mimo město, daly lhůtu do půlky srpna na jeho opuštění. Podle lidskoprávních organizací a aktivistů Turecko dokonce deportovalo některé Syřany zpět do válkou zmítané země. Vláda v Ankaře to popírá.