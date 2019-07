Z drogového ráje olympijský svět. Pařížská čtvrť Saint-Denis změní tvář

Čtvrť Saint-Denis je proslulá slavnou katedrálou, stadionem, kde hrají fotbalové a ragbyové reprezentace, ale také obchodem s drogami. „Drogy jsou všude, v parku či v kočárcích dětí, ale je nepříjemné potkávat i samotné dealery a slyšet to jejich halekání, když drogy nabízejí,“ říká obyvatelka čtvrti Sarah.

Drogoví dealeři jsou hodně aktivní v ulici Gabriel Peri. V oblasti se přitom nachází několik škol. Dealeři ukrývají drogy i na školním dvoře, tedy přímo před očima policistů, jejichž stanice se nachází jen několik desítek metrů odtud.

„Policie nám tvrdí, že nemá dostatek prostředků, jak tomu zabránit, chybí jim lidé. My jen chceme, aby si uvědomili, jak velký je to problém,“ podotkla obyvatelka Saint-Denis Fabienne.

Na místě problematické čtvrti by do budoucna měly vyrůst olympijská vesnice i některá sportoviště včetně plaveckého bazénu, ale také dva velké bytové komplexy. „Hry by tu měly zanechat stopu – ve vzdělání, inspiraci, chceme udělat všechno pro to, aby lidem, co tu žijí, pomohly,“ uvedl místopředseda francouzského olympijského výboru Tony Estanguet.

Bezpečnost a vyšší životní úroveň prioritou

Konkrétně na renovaci Saint-Denis půjde půl druhé miliardy eur z veřejných prostředků. Z deseti obyvatel této čtvrti žije každý třetí na hranici chudoby. Olympiáda by měla pomoci zlepšit jejich životní úroveň a učinit celou čtvrť bezpečnější.

Starostka Paříže Anne Hidalgová se snaží přesvědčit veřejnost o pozitivním účinku Her. Organizuje olympijské dny a tvrdí, že smyslem olympijské myšlenky je přivést ke sportu co nejvíce lidí.