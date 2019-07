Den, kdy se nebeský klid změnil v masakr. Zásah proti protestům v Pekingu připomíná výstava v Senátu

V senátní Valdštejnské zahradě si mohou návštěvníci do konce srpna prohlédnout výstavu, která připomíná krvavé potlačení protirežimních demonstrací v Pekingu 4. června 1989. Zahrnuje více než 40 unikátních fotografií, které během protestů na náměstí Tchien-an-men pořídili zahraniční novináři. Tyto dokumentární snímky není možné nikde v Číně veřejně vystavovat. Ze Senátu se expozice přesune do Ostravy, Olomouce a do Plzně. V listopadu se vrátí do Prahy.