Danko staví před parlamentem obří vlajkový stožár. O soupeření s Maďarskem nejde, tvrdí

Hlavní architektka Bratislavy Ingrid Konradová upozornila, že stožár se řeší už tři roky. Podle ní výstavbu posuzovali experti a památkáři a má stavební povolení. Panorama podle architektky nenaruší.

Stožár by měl být hotov do 1. září. „Jsme povinni sundat zástavu z hradu i z budovy parlamentu. Když už máme něco dělat, chceme to dělat pořádně. Pokud přijde nový předseda a nebude se mu líbit, může jej demontovat,“ říká Danko.