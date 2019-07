Bývalý rakouský kancléř se dal do ruských služeb. Napodobil svého předchůdce i německého exkancléře Schrödera

Loni v říjnu Kern - který vedl rakouskou vládu od května 2016 do prosince 2017 - oznámil, že už nechce být „politikem z povolání“ a že se plánuje vrátit do světa byznysu. Odvolal i svou letošní kandidaturu ve volbách do Evropského parlamentu, v nichž měl stát v čele kandidátky SPÖ.

V radě ředitelů ruských železnic zasedne vedle bývalých i nynějších ruských ministrů, mimo jiné i někdejšího místopředsedy ruské vlády Arkadije Dvorkoviče.

Někdejší šéf Sociálnědemokratické strany Rakouska předloni přivedl svou stranu v parlamentních volbách k solidnímu výsledku, který však stačil jen na druhou příčku za vítěznými lidovci (ÖVP) pozdějšího kancléře Sebastiana Kurze. Ti vytvořili koalici s protiimigrační Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) a SPÖ se stala nejsilnějším opozičním subjektem.

Už v březnu byla oznámena nominace bývalého rakouského kancléře Wolfganga Schüssela do rady ředitelů ruského ropného koncernu Lukoil. Tento lidovecký politik vedl rakouský kabinet v letech 2000 až 2007.