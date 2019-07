I Francie bude mít vesmírné síly, oznámil Macron. Velitelství vznikne příští září

Francie se začne připravovat na vznik vesmírných sil. Oznámil to prezident Emmanuel Macron – zhruba půl roku poté, co podobnou iniciativu avizoval americký prezident Donald Trump. Podle Macrona vznikne velitelství vesmírných sil v září. Zprvu bude fungovat v rámci vzdušných sil, později by se ale mělo v rámci francouzské armády osamostatnit.