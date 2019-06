Při rekonstrukci Notre-Dame mohou pomoci tesaři ze „středověkého“ hradu v Burgundsku

Po dubnovém požáru katedrály Notre-Dame neustává debata o způsobu její rekonstrukce a návratu do původní podoby. Pomoci mohou zkušenosti tesařů, kteří už dvacet let pracují na stavbě hradu Guédelon v Burgundsku. Postupují podle středověkých metod a výsledek zatím vypadá natolik autenticky, jako by hrad na místě stál celá staletí.