Rybářské čluny, pastelové barvy, vinice ve svazích i neskutečné výhledy: italský ráj Cinque Terre

Pro zdatnější zcela jistě doporučíme pěší výlet z opačného konce Cinque Terre, z Monterosso al Mare do Vernazzy – malým zemědělcům projdete kolem jejich políček ve skalách a opakovaně vychutnáte pohledy z výšky – daní za to je dost prudké stoupání především v první části stezky. Takový výlet by měl zabrat do dvou hodin – a vzhledem k často velmi vysokým teplotám se občerstvení třeba na náměstí v cíli víc než nabízí.

S problémem výškových metrů si ale taky můžete pomoci – třeba vyjet kyvadlovým zeleným autobusem nad Manarolu do Volastry – a odsud se malými chodníčky pustit do velmi postupného klesání mezi terasovitými vinicemi až do Corniglie a v případě přebytku vlastních sil třeba až do Vernazzy. Tři stovky metrů nastoupáte, šest set klesnete, celkem úchvatný výlet vezme alespoň dvě a půl hodiny, plné zastávek na focení, údiv anebo občerstvení. Prosím pozor – tras jsou desítky, stovky, takže ambice projít je všechny je zcela jistě lichá – každopádně radost udělají jak těm pohodlnějším, tak náročnější z nich i opravdovým horalům.