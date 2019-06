„Protiruské spiknutí.“ Malajsie nesouhlasí se závěry vyšetřování o sestřelení MH17

„Jsme velmi nespokojeni. Od samého začátku šlo o politickou kampaň s cílem obvinit Rusko,“ citoval ve čtvrtek premiéra malajsijský list The Star. „Už před vyšetřováním tvrdili, že to zavinilo Rusko. Pokud jde o nás, chceme důkazy. Zatím žádné nejsou, jsou jen povídačky,“ konstatoval předseda malajsijské vlády. „Je pro nás velmi obtížné takový závěr přijmout.“

Katastrofu letounu Boeing 777 letícího na lince MH17 z Amsterdamu do malajsijského Kuala Lumpuru vyšetřuje mezinárodní skupina, v níž jsou kromě expertů z Nizozemska, Belgie, Austrálie a Ukrajiny i zástupci Malajsie, jejímuž dopravci letoun patřil.

Vyšetřovatelé obvinili tři Rusy a jednoho Ukrajince

Už loni vyšetřovatelé dospěli k závěru, že letoun sestřelila raketa země-vzduch systému Buk odpálená z prostoru ovládaného v létě 2014 proruskými separatisty. Nizozemsko a Ukrajina z útoku obvinily přímo Rusko. Moskva jakýkoli podíl na katastrofě popírá.

„Je to směšné. Někdo vystřelí, nevidíte to, ale víte, kdo to byl. Čekal bych, že budou hledat pravdu,“ prohlásil premiér Mahathir Mohamad. Popřel, že by důvodem jeho odmítavého stanoviska byl zájem nepoškodit obchodní vztahy Malajsie s Ruskem.

Vyšetřovatelé z podílu na sestřelení letadla obvinili ruské občany Igora Girkina, Sergeje Dubinského a Olega Pulatova a Ukrajince Leonida Charčenka. Soud má začít příští rok v březnu v Nizozemsku, vzhledem k mizivým šancím na úspěch nizozemská prokuratura o vydání čtveřice nepožádala.