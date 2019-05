Irové hlasují o snazší cestě k rozvodu. Dosud musely páry dokazovat, že žijí roky odděleně

Irsko postupně uvolňuje pravidla života daná církví. V referendech o změnách ústavy už voliči zrušili zákaz potratů a legalizovali sňatky osob stejného pohlaví. Teď se chystají zjednodušit i rozvody, které legalizovali jako poslední západní země teprve před 24 lety, rozdílem pouhého půl procenta hlasů.

„Vehementně se zdůrazňovalo, že povolení rozvodu ‚otevře stavidla‘, že je to ‚šikmá plocha‘. Že to zcela rozboří instituci manželství. To se nestalo,“ připomíná historik Diarmaid Ferriter.