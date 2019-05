V Německu udeřila tlaková níže Axel. Voda zatopila ulice i dálnici, Berlín vyhlásil mimořádný stav

Berlín bez semaforů

S následky intenzivního deště se v pondělí potýkala také německá metropole, kde na řadě míst přestaly fungovat semafory. Déšť ovlivnil i provoz na berlínských letištích. Na Tegelu nakrátko přerušili odbavování, na Schönefeldu se zpožďovaly odlety některých linek.

Na jižním okraji Berlína blesk zapálil dva rodinné domy, hasičům se je ale podařilo rychle uhasit.

Das #Gewitter ist mit einer schönen Struktur über #Dahlem hinweg gezogen. Die #Temperatur sank von 22 auf 15°C, es fielen 9 mm und die maximale #Böe betrug 57 km/h (Bft. 7). #Tief #AXEL pic.twitter.com/JYVKUxdVkQ — Wetter Berlin Dahlem (@wind_berlin) May 20, 2019

V Alpách se mohou řeky vylévat z břehů

Meteorologové v pondělí večer varovali před vydatným deštěm také města ve východní části nejlidnatější spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, ve středním Německu, Bádensku-Württembersku a v Bavorsku.

Výrazně pršelo rovněž v Alpách, kde by tající sníh mohl přispět ke zvýšení hladin horských řek. Varování před povodněmi vydalo několik bavorských okresů pod Alpami včetně Pasova, kam podle předpovědí velké množství vody přinese Dunaj i Inn.

Guten Morgen! Derzeit sind neun #Unwetter-Warnungen aktiv. Tief #Axel bringt weiterhin teils extrem ergiebigen #Dauerregen. Vor allem Richtung Alpen droht #Hochwasser. Im Osten bleibt es dagegen bei sommerlichen Temperaturen fast vollständig trocken. #Wetter #momaWetter pic.twitter.com/xztweWByUv — ZDF Morgenmagazin (@morgenmagazin) May 21, 2019

V rakouských spolkových zemích Vorarlbersko, Tyrolsko a Salcbursko hrozí podle meteorologů lokální záplavy.

Srážky by měly v Německu ustat až ve středu. Do té doby by mohlo podle meteorologů na některých místech napršet až 80 litrů vody na metr čtvereční, v Alpách ale až 180 litrů.