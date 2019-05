Rakouský kancléř Kurz žádá konec šéfa vnitra Kickla, ministry za svobodné mají nahradit odborníci

Rakouský lidovecký kancléř Sebastian Kurz navrhne prezidentovi odvolání ministra vnitra Herberta Kickla ze Svobodné strany Rakouska (FPÖ). Ta už dříve oznámila, že by v takovém případě stáhla z vlády všechny své ministry. Podle Kurze by jejich místa mohli až do předčasných voleb zaujmout odborníci či vysocí úředníci z příslušných resortů. Vládní krizi v Rakousku vyvolal skandál kolem dlouholetého předsedy FPÖ Heinze-Christiana Stracheho.