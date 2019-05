Kampaň před evropskými volbami vrcholí. V Polsku vyšli do ulic příznivci Unie

Evropská koalice svůj program staví hlavně na kritice vládnoucí strany Právo a spravedlnost. A varuje, že se s ní Polsko vydá na cestu pryč z Unie.

„Musíme ubránit všechno to, co představuje naše tradice, co představuje polskost, co představuje Polsko,“ žádá předseda Práva a spravedlnosti Jaroslaw Kaczyński.

Nacionalisté jsou spojenci napříč Evropou

Kacyziński přitom koketuje s mezinárodní koalicí nacionalistů, do jejíhož čela se postavil italský ministr vnitra Matteo Salvini. Pro spřátelené strany a hnutí lídr italské Ligy uspořádal mítink v Miláně. Politickou frakci Evropa národů a svobody charakterizuje hlavně odmítání migrační politiky Evropské unie.