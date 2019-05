Omámila americkou smetánku i banky. Sorokinová stráví roky ve vězení, zůstaly po ní milionové dluhy

Osmadvacetiletá Sorokinová, známá mezi přáteli jako Anna Delveyová, je za mřížemi už skoro dva roky. „Plakala pouze jedinkrát, a to nad oblečením, které vyfasovala od vězeňské služby,“ prohlásila prokurátorka Catherine McCawová.

Do zaplněné soudní síně přišla Němka ruského původu v dobré náladě. „Omlouvám se za chyby, kterých jsem se dopustila,“ prohlásila. Soudkyně Diane Kieselová vynesla trest v rozmezí čtyř až 12 let vězení. O podmínečné propuštění může požádat po odpykání čtyř let.

Z Ruska přes Německo až do USA

Sorokinová se narodila v Rusku v rodině řidiče. Když jí bylo 16 let, přestěhovala se rodina do Německa. Úřad pro imigraci a cla (ICE) v této souvislosti zdůraznil, že Sorokinová je německá občanka, která neměla povolení k prodlouženému pobytu v USA. Až si trest odpyká, chce úřad řešit její vyhoštění.