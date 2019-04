Odchází císař míru, ať žije císař harmonie! Japonský trůn opouští pětaosmdesátiletý Akihito

Myslím, že císař Akihito si byl dobře vědom jistých momentů v životě svého otce, císaře Hirohita, jehož éře se říká Šówa a která trvala od dvacátých let do roku 1989, pokrývala tedy i druhou světovou válku. Akihito se proto vydal na ostrov Okinawa nebo Saipan i na další místa spojená s válkou. Pomodlil se tam za klid duší těch, kteří ve válce zemřeli. Tím byla jeho éra opravdu silně ovlivněna.

Letošní rok je pro Japonce jednatřicátým a zároveň posledním v éře Heisei. Tak se říká vládě 125. japonského císaře Akihita, který k úterku 30. dubna ve věku pětaosmdesáti let abdikoval. Co měla éra Heisei představovat? A splnila tato očekávání?

V mnoha lidech je melancholie i naděje. Je to zkrátka konec jedné éry se vším všudy, v níž se navíc řada lidí narodila. V období Heisei se celá společnost proměnila. Ještě v 80. letech bylo Japonsko ekonomicky světovou jedničkou, na přelomu 90. let ale bublina praskla, hodně firem zkrachovalo a právě s touto krizí se musel tehdy nastupující císař potýkat.

Jak jsem řekl už na začátku, podle ústavy nemá císař pravomoci, které by se týkaly vlády. Dokonce i za těchto podmínek je mou nadějí, aby - s přihlédnutí k dlouhé tradici císařství - mohla být císařská rodina dál ve všech časem s lidmi. Aby mohla spolu s nimi vytvářet budoucnost naší země. A to tak, aby povinnosti císaře jako symbolu státu mohly stabilně pokračovat bez přestávky. S tímto vážným přáním jsem se rozhodl zveřejnit své myšlenky.

Jak jsme byli v minulosti svědky, obávám se, že císařovo špatné zdraví vede k zastavení společnosti a má dopady na životy lidí. Praxí v císařské rodině bylo, že po smrti císaře docházelo k projevům hlubokého zármutku a truchlení po dobu dvou měsíců, po nichž následovaly pohřební akce, které trvaly jeden rok. Tyto různé akce probíhaly současně s událostmi spojenými s novou érou. To vyvolávalo velký tlak na všechny, kteří byli do těchto záležitostí zapojeni, zejména na rodinu, kterou po sobě císař zanechal. Čas od času mě napadá, zda je možné, aby se takové situaci zabránilo.

Stárnutí císaře však nemůže vést k omezení jeho aktivity ve státních záležitostech coby symbolu státu. V případech, kdy císař nemůže plnit své povinnosti, kvůli věku či vážné nemoci, je možné nastolit regentství. To nic ale nemění na faktu, že císař je císařem až do konce svého života, navzdory tomu, že nemůže plně vykonávat své povinnosti císaře.

Před několika lety jsem po dvou operacích začal vzhledem k pokročilému věku pociťovat zhoršování svého fyzického stavu. Začal jsem přemýšlet o blížící se budoucnosti. O tom, jak bych měl zvládat své náročné povinnosti. O tom, co by bylo nejlepší pro tuto zemi, pro lidi a také pro členy císařské rodiny, kteří přijdou po mně. Dosáhl jsem již věku 80 let a - naštěstí - se nyní těším dobrému zdraví. Když však zvážím, že se můj fyzický stav postupně zhoršuje, obávám se, že se pro mě stane obtížným zvládat své povinnosti symbolu státu tak, jak jsem je vykonával celou svou bytostí doposud.

Protože naše společnost rychle stárne, rád bych dnes s vámi hovořil o tom, jaká by měla být vhodná role císaře v době, kdy on sám je v pokročilém věku. Vzhledem k tomu, že se v pozici císaře musím zdržet konkrétních připomínek vůči současnému císařskému systému, rád bych vám sdělil, co si já osobně o něm myslím.

Akihito, císař dvou staletí

Císař Akihito jako by byl rozkročený mezi tradicemi a moderním světem. Jisté pobouření a zároveň i naděje na společenské změny vyvolal už jako korunní princ před šedesáti lety. O co šlo?

V roce 1959 se jako vůbec první císař oženil s neurozenou dívkou. Navíc se potkali na tenise. A samotná císařovna Mičiko byla ve své době velmi moderní ženou. Korunní pár si například společně prosadil, aby své děti včetně nastupujícího císaře Naruhita mohli vychovávat sami. Do té doby platilo, že děti v císařské rodině byly ve věku tří let odstaveny od rodičů a pečovaly o ně chůvy.

Akihito dokonce řekl, že on, císař, by mohl mít korejské předky. S ohledem na historicky napjaté vztahy mezi Japonskem a Koreou – co to ve společnosti vyvolalo?

Tahle informace proběhla Japonskem velmi rychle, někteří si toho ani nemuseli všimnout. Ale historicky jde o velmi silnou domněnku, že císařská rodina přišla z Koreje. Spekuluje se o tom třeba v souvislosti s nejstaršími panovníky. Archeologický výzkum v jejich hrobkách není povolen a mluví se o tom, že je to proto, aby se nezjistilo, jak to s těmi kořeny je.

Co dalšího o soukromém životě a osobnostech císaře a císařovny veřejnost ví?

Moc ne, soukromí císařského páru se tu respektuje. Před osmi devíti lety odvysílala japonská veřejnoprávní televize poprvé v historii dokument o všedním životě císařského páru. Tehdy byl senzací. Císařská veličenstva šla po zahradě, a protože bylo jaro, sbírali malé přesličky, které se používají v lidové kuchyni. Jako by to byl pohled do naprosto běžné domácnosti, přitom šlo snad o první příležitost, kdy bylo možné nahlédnout pod pokličku jinak velmi tradičně uzavřeného a uzavíraného císařského majestátu.